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«Будем считать, что совпадение». Кадейкин — о победах гостей в матчах СКА и «Локомотива»

«Будем считать, что совпадение». Кадейкин — о победах гостей в матчах СКА и «Локомотива»
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Нападающий СКА Александр Кадейкин после поражения в домашнем матче от «Локомотива» (1:2) оценил тот факт, что во всех матчах команд победу одерживают гостевые коллективы.

«Четыре матча подряд в играх СКА и «Локомотива» побеждают гости? Закономерность здесь тяжело проследить. Просто так игры складываются. Команды подходят к игре в разных кондициях. Вообще не связывал бы это ни с чем. С «Локомотивом» всегда получаются игры от ножа, всегда в одну шайбу. Плотные матчи получаются. Будем считать, что совпадение.

Игры плотные из-за разных стилей у команд? Думаю, да. Соперник играет в достаточно механическом строгом стиле. В таких стыковых, больших играх «Локомотив» играет очень плотно в обороне. Здесь не до феерии», — сказал Кадейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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