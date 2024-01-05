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«Каждая победа очень важна». Тренер «Ак Барса» Билялетдинов — о трудной игре с «Адмиралом»

«Каждая победа очень важна». Тренер «Ак Барса» Билялетдинов — о трудной игре с «Адмиралом»
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал домашнюю победу над «Адмиралом» (2:1 ОТ).

«Изначально я говорил, что игра будет сложной и вязкой, соперник будет играть на контратаках, так оно и получилось. Первую шайбу пропустили, игрок убежал и реализовал момент, но ребята молодцы. Главное сейчас – выиграть матч. Каждая победа нам очень важна», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба казанского клуба.

В этом матче капитан «Ак Барса» Александр Радулов отметился результативной передачей и вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров лиги.

Напомним, в следующем матче «Ак Барс» дома примет «Автомобилист» 7 января. «Адмирал» 8 января во Владивостоке сыграет с «Авангардом».

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