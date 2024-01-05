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Журналист: Овечкин в любом случае пропустит Матч звёзд НХЛ

Журналист: Овечкин в любом случае пропустит Матч звёзд НХЛ
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Журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) рассказал, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в любом случае пропустит Матч звёзд НХЛ.

«Алекс Овечкин некоторое время назад уведомил „Вашингтон“, что он предпочтёт пропустить Матч звёзд в этом году, чтобы отдохнуть и подготовиться ко второй части регулярного чемпионата», — написал Эль-Башир.

Напомним, от столичной команды был выбран канадский форвард Том Уилсон. Отметим, что Овечкин ещё может попасть на Матч звёзд, поскольку пока были отобраны только 32 игрока. Ещё 12 хоккеистов будут определены с помощью голосования болельщиков.

В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка при показателе полезности «-8» и 10 минутах штрафного времени.

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