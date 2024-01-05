«Абсолютно странно». Журналист ярко отреагировал на непопадание Овечкина на Матч звёзд НХЛ

Журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) прокомментировал непопадание российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на Матч звёзд НХЛ. От столичной команды был выбран канадский форвард Том Уилсон.

«Люблю Тома, но он был четвёртым по значимости игроком «Кэпиталз». Как не выбрать Алекса Овечкина? Это всё равно, что пройти мимо Кэла Рипкена (один из величайших бейсболистов в истории. — Прим. «Чемпионата»). Абсолютно странно.

Разве они не хотят, чтобы люди смотрели?» — говорится в сообщении.

Отметим, что Овечкин ещё может попасть на Матч звёзд, поскольку пока было отобрано только 32 игрока. Ещё 12 хоккеистов будут определены с помощью голосования болельщиков.