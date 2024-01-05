«Кладно» расторг контракт с Юлиусом Гудачеком из-за его игры в КХЛ

«Кладно» расторг контракт со словацким голкипером Юлиусом Гудачеком на следующий день после подписания, сообщает isport.cz.

Вскоре после публикации о подписании контракта с голкипером фанаты клуба заявили, что будут бойкотировать домашние матчи.

«Мы не намерены поддерживать человека, который выходит на лёд с российским флагом и публично заявляет о своём желании заработать деньги на соревнованиях, которые являются пропагандистской демонстрацией специальной военной операции России (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации)», — сказано в заявлении фанатов.

Отмечается, что ситуация в клубе была напряжённой. Сообщалось, что даже Якуб Ворачек не был в восторге от участия словацкого вратаря в играх команды. В итоге команда решила расторгнуть контракт с Гудачеком.

«Мы пришли к выводу, что продолжение сотрудничества не отвечает ни интересам клуба, ни интересам игрока. Нас ждёт самая важная часть сезона, и мы верим, что пройдём её с болельщиками и партнёрами, как одна команда», — заявил клуб.

Напомним, последние шесть сезонов голкипер провёл в КХЛ, где играл за «Северсталь», «Спартак», рижское «Динамо» и «Барыс». Гудачек — серебряный призёр чемпионата мира в составе сборной Словакии.