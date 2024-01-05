Афиногенов — о скандалах в «Ак Барсе»: Билялетдинов однозначно всё держит под контролем

Бывший нападающий сборной России Максим Афиногенов высказался о ситуации в «Ак Барсе» в нынешнем сезоне КХЛ.

«Ситуация в «Ак Барсе»? Я не слышал ничего по поводу конфликтов, но то, что у каждой команды есть спады и «дырки» в чемпионате, когда что-то не клеится, травмы, ещё какие-то причины, — это, наверное, все команды проходят. Какие там конфликты — честно говоря, не знаю, о чём вы говорите. Но я знаю Зинэтулу Хайдяровича, думаю, его команда тоже будет готова плей-офф.

То есть у Билялетдинова получится вывести «Ак Барс» из кризиса? Мне кажется, он однозначно всё держит под контролем и понимает, куда двигаться. Даже если кризис в команде наметился. У него есть рычаги, чтобы выйти из этого кризиса», — сказал Афиногенов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Афиногеновым читайте на «Чемпионате» завтра, 6 января, в 10:00 мск.