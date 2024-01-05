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Канарейкин назвал россиянина, который имеет серьёзные шансы попасть на Матч звёзд НХЛ

Канарейкин назвал россиянина, который имеет серьёзные шансы попасть на Матч звёзд НХЛ
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Бывший главный тренер «Спартака», «Металлурга» и «Авангарда» Фёдор Канарейкин высказался о попадании российских игроков на Матч звёзд НХЛ.

«В число тех, кого могут выбрать болельщики, способны войти наши молодые игроки, которые сейчас хорошо смотрятся. Андрей Свечников из «Каролины» является серьёзным кандидатом на участие в Матче звёзд», — приводит слова Канарейкина Vprognoze.ru.

Напомним, в список участников на Матч звёзд НХЛ в этом году, который пройдёт 1–3 февраля на стадионе «Скоушабэнк-арена» в Торонто, попали правый нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин и нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Ещё 12 игроков НХЛ будут отобраны с помощью голосования болельщиков.

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