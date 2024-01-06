Афиногенов назвал одну из главных причин успеха «Спартака» в нынешнем сезоне

Бывший нападающий сборной России и «Баффало Сэйбрз» Максим Афиногенов рассказал о причинах успеха «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Игра «Спартака»? Тяжело что-то про него говорить, я просто особо даже матчей не видел в этом году. Но, однозначно, там также подобрался очень хороший тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым. Кому, если не таким игрокам, ещё работать в нашем хоккее? Ребята, которые и сами много всего выиграли, и имеют большой опыт, и могут передать молодым ребятам такие знания. Что может быть лучше для молодых ребят, которые под их руководством сейчас играют? Просто слушать их и впитывать всё, что они говорят, будет для них незабываемым опытом и однозначно поможет в дальнейшем.

Мне тяжело говорить об игре, потому что я, честно, вообще ни одного матча «Спартака» не видел. Но знаю весь тренерский штаб москвичей — он вызывает большое уважение. Знаю ребят всех там. Мне кажется, они смогут помочь команде. Знаю, что и в турнирной таблице они идут хорошо. Значит, это не просто так (смеётся)», — сказал Афиногенов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Афиногеновым читайте на «Чемпионате» сегодня, 6 января, в 10:00 мск.