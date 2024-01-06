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Экс-нападающий «Баффало» прокомментировал вызов троих россиян на Матч звёзд НХЛ

Экс-нападающий «Баффало» прокомментировал вызов троих россиян на Матч звёзд НХЛ
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Бывший нападающий сборной России Максим Афиногенов высказался о вызове троих россиян на Матч звёзд НХЛ.

«Заслужили ли Никита Кучеров, Кирилл Капризов и Игорь Шестёркин вызов на Матч звёзд НХЛ? Конечно, заслужили! Вы посмотрите на статистику. Она одна за них всё говорит. Конечно, заслужили. Сейчас одни из лучших наших игроков в Северной Америке», — сказал Афиногенов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в список участников на Матч звёзд НХЛ в этом году, который пройдёт 1–3 февраля на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто, попали правый нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин и нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Ещё 12 игроков НХЛ будут отобраны с помощью голосования болельщиков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Афиногеновым читайте на «Чемпионате»:
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