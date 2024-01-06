Бывший нападающий «Баффало» отреагировал на решение НХЛ не вызвать Овечкина на Матч звёзд

Бывший нападающий сборной России и «Баффало Сэйбрз» Максим Афиногенов прокомментировал решение НХЛ не вызвать капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на Матч звёзд лиги.

«НХЛ не выдала приглашение Овечкину — лучшему бомбардиру «Вашингтона» в текущем сезоне? Честно говоря, не знал об этом. Непонятно, честно говоря. Мне кажется, Александр должен быть там автоматом, даже если он не лучший бомбардир на данный момент.

Может ли ещё получить приглашение, ведь там ещё 12 вакантных мест? Я думаю, однозначно вызовут», — сказал Афиногенов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Афиногеновым читайте на «Чемпионате»: