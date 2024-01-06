Афиногенов — о 50-летнем Хабибулине: в таком возрасте уже тяжело принести пользу на льду

Бывший нападающий сборной России и «Баффало Сэйбрз» Максим Афиногенов высказался о возможной игре 50-летнего вратаря Николая Хабибулина за «Торпедо».

«Получится ли у Хабибулина принести «Торпедо» пользу именно на площадке? Честно говоря, мне кажется, что в таком возрасте уже тяжело принести пользу (смеётся). Мне кажется, он пользу может принести своим опытом, потому что он был одним из наших великих вратарей. Поэтому он сможет подсказать — и, я думаю, он так и делал в штабе Игоря Ларионова. Большую пользу приносил именно как тренер. Как игрок, я думаю, здесь вряд ли [поможет]. Но опыт нужен, его опыт и знания — больше надо в эту сторону смотреть.

Бытует мнение о том, что вратари с возрастом становятся всё лучше? Ну не знаю. Нападающие точно хуже становятся (смеётся). Мне кажется, всему своё время. Мне кажется, его время уже больше быть наставником и помогать ребятам дальше прогрессировать, в том же «Торпедо», — сказал Афиногенов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Афиногеновым читайте на «Чемпионате»: