Афиногенов назвал одного из главных претендентов на Кубок Гагарина в нынешнем сезоне

Бывший нападающий сборной России и «Баффало Сэйбрз» Максим Афиногенов рассказал, что московское «Динамо» может стать одним из главных претендентов на Кубок Гагарина в нынешнем сезоне КХЛ.

«Кто сможет составить конкуренцию ЦСКА? Мне в этом году очень нравится московское «Динамо». Один из главных претендентов на кубок? Мне нравится, как они в этом году играют, да. Мне кажется, Алексей Кудашов, Вячеслав Козлов сделали хорошую команду в этом году. Думаю, они могут побороться за кубок. Очень достойная команда, выглядит хорошо. Я ходил на некоторые матчи, мне очень нравилось, как они играют», — сказал Афиногенов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Афиногеновым читайте на «Чемпионате»: