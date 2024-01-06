Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Афиногенов назвал одного из главных претендентов на Кубок Гагарина в нынешнем сезоне

Афиногенов назвал одного из главных претендентов на Кубок Гагарина в нынешнем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной России и «Баффало Сэйбрз» Максим Афиногенов рассказал, что московское «Динамо» может стать одним из главных претендентов на Кубок Гагарина в нынешнем сезоне КХЛ.

«Кто сможет составить конкуренцию ЦСКА? Мне в этом году очень нравится московское «Динамо». Один из главных претендентов на кубок? Мне нравится, как они в этом году играют, да. Мне кажется, Алексей Кудашов, Вячеслав Козлов сделали хорошую команду в этом году. Думаю, они могут побороться за кубок. Очень достойная команда, выглядит хорошо. Я ходил на некоторые матчи, мне очень нравилось, как они играют», — сказал Афиногенов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Афиногеновым читайте на «Чемпионате»:
Материалы по теме
«Всех взбаламутили!» Афиногенов — о возвращении 50-летнего Хабибулина и будущем Фёдорова
Эксклюзив
«Всех взбаламутили!» Афиногенов — о возвращении 50-летнего Хабибулина и будущем Фёдорова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android