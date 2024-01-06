Финал молодёжного чемпионата мира — 2024 закончился массовой дракой

В Швеции на стадионе «Скандинавиум» закончился финальный матч в рамках молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором хозяева турнира встречались с национальной командой США. Встреча завершилась победой североамериканцев со счётом 6:2.

За 30 секунд до конца третьего периода раздосадованные неминуемым поражением хоккеисты сборной Швеции решили повыяснять отношения со своими соперниками на кулаках. Как итог, матч завершился массовой дракой.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео инцидента в концовке встречи.

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Главным героем встречи стал нападающий Гейб Перро, записавший на свой счёт 3 (1+2) очка. Также дубль на счету Исаака Ховарда.

Американцы выиграли своё шестое золото в истории молодёжного хоккея.