США продлили гегемонию Северной Америки на МЧМ. Шведы были в ярости от домашнего провала!

Матч за третье место получился куда более интригующим, чем финал. «Тре Крунур» лишь махали кулаками после драки.

Матч за бронзу молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2024 задал высокую планку последнему игровому дню турнира – сборная Чехии проигрывала 2:5 в середине игры с Финляндией, но затем забросила шесть шайб подряд и вырвала вторую медаль за последние два года! Переплюнуть такой сюжет финалу было практически невозможно.

Дело в том, что в матче за титул сошлись сборные США и Швеции. Американцы ещё перед отъездом в Гётеборг выглядели главными фаворитами на золото, а к 5 января остались единственной непобеждённой командой на турнире. Шведская же молодёжка – команда, известная потрясающим умением в группе представать настоящим монстром, чтобы затем бесславно вылетать в самых важных матчах. У них даже была совершенно немыслимая серия — на протяжении 14 лет и 54 матчей шведы не проигрывали на групповой стадии турнира, но в плей-офф рано или поздно жёлто-синяя карета превращалась в тыкву.

Их золотая засуха продолжается с 2012 года, а это в принципе их единственная победа на МЧМ за последние 40 с лишним лет! А тут ещё домашний турнир и невыносимое бремя ожиданий. Игра началась на предельной концентрации, с обилием борьбы. Американцы привычно много атаковали, но без особой остроты, у шведов моменты выходили поопаснее. Тем более что они первыми получили большинство и качественно провели эту двухминутку, а потом ещё Ноа Остлунд уже в равных составах пару раз проверял Трея Огастина на прочность.

Под конец периода американцы начали нащупывать свою игру – Куинн Финли едва не забил, проскользнув между двух защитников, но вратарь Хуго Хевелид не сплоховал. Вскоре гол всё же случился – на отложенном штрафе Уилл Смит выдал пас-бросок на пятачок, и Гейбу Перро оставалось только подставить клюшку на пустой угол.

ВИДЕО

После перерыва Швеция счёт сравняла – Отто Стенберг подправил наброс от Маттиаса Хевелида, но дальше стала вырисовываться привычная картина – «Тре Крунур» начали разваливаться. Дрю Фортескью передачей из-за своих ворот отправил в прорыв Исаака Ховарда, который убежал от Тома Вилландера и послал шайбу в «домик» Хевелиду. Через пять минут всё тот же Ховард оформил дубль броском с нулевого угла, и на дороге американцев к золоту уже почти расстелили красную дорожку.

ВИДЕО

На шведов уже было жалко смотреть, но под конец периода они всё-таки решили подарить своим болельщикам, которые не утихали всю игру, хотя бы надежду. На ровном месте Шеймус Кейси схватил удаление в чужой зоне, и главная звезда сборной Швеции Йонатан Леккеримяки пушечным броском из левого круга вбрасывания сократил отставание до минимального.

ВИДЕО

Интрига продержалась недолго – шведы могли сравнивать сразу после перерыва, но Лиам Эгрен не смог переиграть Огастина в ближнем бою, а спустя минуту Зив Буйум восстановил преимущество американцев в две шайбы.

ВИДЕО

За 13 минут до конца Эстлунд, ко всему прочему, получил четыре минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой. «Тре Крунур» образцово-показательно провели меньшинство, но ни в меньшинстве (как чехи в начале своего мегакамбэка), ни вообще больше забить не смогли. Гол Райана Леонарда стал вишенкой на торте, а когда Рутгер Макгроарти забил в пустые, Маттиас Хевелид в ярости сломал клюшку о ворота.

ВИДЕО

Главный фаворит полностью подтвердил свой статус и продлил гегемонию Северной Америки на МЧМ (с 2020 года турнир выигрывают либо США, либо Канада). Шведы 12-й год подряд остались без золота и только помахали кулаками после драки, устроив массовую потасовку за 30 секунд до сирены.