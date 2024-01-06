Орлов пошутил над Кузнецовым на раскатке перед матчем «Вашингтон» — «Каролина»

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

К данному моменту идёт середина третьего периода, счёт в матче 2:2.

Перед матчем российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов пошутил на раскатке над своим соотечественником и бывшим одноклубником по «Вашингтону» Евгением Кузнецовым, запустив в него шайбой.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода.

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Напомним, Орлов выступал за «Вашингтон» в течении 11 лет, начиная с сезона-2011/2012. В 2018 году вместе с Кузнецовым и Александром Овечкиным он стал обладателем Кубка Стэнли.

Орлов подписал контракт с «Харрикейнз» минувшим летом. Срок соглашения — два года и $ 15,5 млн.