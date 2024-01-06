Орлов пошутил над Кузнецовым на раскатке перед матчем «Вашингтон» — «Каролина»
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В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».
К данному моменту идёт середина третьего периода, счёт в матче 2:2.
Перед матчем российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов пошутил на раскатке над своим соотечественником и бывшим одноклубником по «Вашингтону» Евгением Кузнецовым, запустив в него шайбой.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода.
ВИДЕО
Напомним, Орлов выступал за «Вашингтон» в течении 11 лет, начиная с сезона-2011/2012. В 2018 году вместе с Кузнецовым и Александром Овечкиным он стал обладателем Кубка Стэнли.
НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Маленстин) – 07:06 2:0 Строум (Овечкин, Карлсон) – 16:29 (pp) 2:1 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 25:17 2:2 Джарвис (Ponomaryov, Орлов) – 43:23 2:3 Свечников (Ахо, Бёрнс) – 52:41 (pp) 2:4 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 53:59 (pp) 2:5 Орлов – 58:11 (sh) 2:6 Ponomaryov (Котканиеми) – 59:01
Орлов подписал контракт с «Харрикейнз» минувшим летом. Срок соглашения — два года и $ 15,5 млн.
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