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Орлов пошутил над Кузнецовым на раскатке перед матчем «Вашингтон» — «Каролина»

Орлов пошутил над Кузнецовым на раскатке перед матчем «Вашингтон» — «Каролина»
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В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

К данному моменту идёт середина третьего периода, счёт в матче 2:2.

Перед матчем российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов пошутил на раскатке над своим соотечественником и бывшим одноклубником по «Вашингтону» Евгением Кузнецовым, запустив в него шайбой.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода.

ВИДЕО

Напомним, Орлов выступал за «Вашингтон» в течении 11 лет, начиная с сезона-2011/2012. В 2018 году вместе с Кузнецовым и Александром Овечкиным он стал обладателем Кубка Стэнли.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Маленстин) – 07:06     2:0 Строум (Овечкин, Карлсон) – 16:29 (pp)     2:1 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 25:17     2:2 Джарвис (Ponomaryov, Орлов) – 43:23     2:3 Свечников (Ахо, Бёрнс) – 52:41 (pp)     2:4 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 53:59 (pp)     2:5 Орлов – 58:11 (sh)     2:6 Ponomaryov (Котканиеми) – 59:01    

Орлов подписал контракт с «Харрикейнз» минувшим летом. Срок соглашения — два года и $ 15,5 млн.

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