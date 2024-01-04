Кузнецов проснулся, но надолго ли? Российскому форварду «Вашингтона» нужна перезагрузка

После гостевой победы «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Питтсбург Пингвинз» (4:3) поклонников «Кэпиталз» ждали не только хорошие, но и грустные новости. Так, нападающий команды Евгений Кузнецов остался без очков в 10 матчах подряд, обновив свой антирекорд. У хоккеиста 12 бросков на этом отрезке при показателе полезности «-6». Всего после того матча статистика Кузнецова гласила: 11 (5+6) баллов в 31 игре.

При этом россиянин – отличный и мастеровитый спортсмен, что много раз доказывал. И, что очень важно, универсальный игрок. Да, в последние годы уроженец Челябинска привык играть в центре, но неплохо себя чувствует и с краю.

«Перевод Кузнецова на правый фланг атаки? Просто пытаюсь найти новое атакующее сочетание в игре пять на пять для Овечкина, Строума и него. Я посмотрел на него в игре с лучшими игроками — или даже не лучшими, но точно более агрессивными в атаке — для меня важно было увидеть, сработает ли этот шаг», — отмечал главный тренер «столичных» Спенсер Карбери после матча своей команды с «Нэшвиллом» (2:3 Б).

«Это было потрясающе. Совершенно другие эмоции. Ты видишь хоккей абсолютно под другим углом. Это даже показалось мне весёлым», — не скрывал эмоций сам Евгений.

В нынешнем сезоне Кузнецова уже где-то только не пробовали, ставя его в сочетания к разным партнёрам. При этом всё тот же Карбери в общении с прессой недоумевал, почему у Евгения нет «химии» и не получается в одной тройке с Александром Овечкиным. Ребята знают друг друга давно, всегда отлично взаимодействовали на льду и за его пределами, но в последнее время совместная игра не идёт. При этом сложно спорить с тем, что лучшим центром в карьере Овечкина всё равно был швед Никлас Бекстрём. Который, увы, сообщил о приостановлении карьеры, учитывая все свои последние проблемы со здоровьем.

Следующий матч с «Нью-Джерси» стал своего рода отдушиной для Евгения. «Дьяволы» — вообще «клиенты» Кузнецова, вот и сейчас он самостоятельно забил в ворота «Дэвилз», а затем выдал пас на гол Джону Карлсону. Кузнецов прервал результативную засуху и набрал два очка в очень нужный момент для команды, помог ей превратить 1:3 в 3:3.

Но пока мини-перформанс Кузнецова выглядит единичной вспышкой на фоне продолжающегося уже не первый год кризиса российского хоккеиста. В прошлом сезоне Евгений показал ещё более-менее нормальную статистику, но при этом стал худшим в своей команде по показателю полезности – «-26» в 81 матче. Сейчас же серьёзно просела и результативность, Кузнецов стал пропускать матчи по решению тренера. При всём этом у россиянина приличный контракт с кэпхитом $ 7,8 млн, который будет действовать до конца следующего сезона. Именно поэтому менеджмент «Кэпиталз», как и тренерский штаб, явно недовольны Евгением, и одна удачная игра точно неспособна что-то кардинально изменить.

Пожалуй, очевиден тот факт, что россиянин давно созрел для обмена. И этот обмен генменеджеру «Кэпиталз» Брайану Маклеллану нужно активно искать. Так будет лучше для всех сторон: и для самого Евгения, которому уже 31 год, и для клуба, которому нужно освежить и омолодить свой состав, а также разгрузить платёжную ведомость. Возможно, игровая депрессия Кузнецова связана с нестабильным состоянием «Вашингтона», где всё по-прежнему держится на вере в старых лидеров, и Евгению нужна перезагрузка, новый вызов, новая роль в другом клубе.

Но, думается, именно зарплата Кузнецова становится главным камнем преткновения для сделки, хотя до дедлайна ещё много времени. Вполне возможен вариант, при котором при обмене часть зарплаты Кузнецова удержит «Вашингтон», а оставшуюся сумму возьмёт на себя другая команда. Для НХЛ это очень распространённая практика.

Кузнецову в любом случае хочется пожелать удачи и ещё как следует «попылить» в НХЛ. Всё для этого у самого форварда есть, нужно лишь немного переосмыслить некоторые вещи и обязательно перезагрузиться.