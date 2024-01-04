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Что происходит с Евгением Кузнецовым в «Вашингтоне», нужен ли россиянину обмен, прервал антирекордную серию

Кузнецов проснулся, но надолго ли? Российскому форварду «Вашингтона» нужна перезагрузка
Павел Панышев
Кризис Евгения Кузнецова в «Вашингтоне»
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У Евгения большой контракт, действующий ещё весь следующий сезон, а удачный матч с «Нью-Джерси» пока выглядит единичной вспышкой.

После гостевой победы «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Питтсбург Пингвинз» (4:3) поклонников «Кэпиталз» ждали не только хорошие, но и грустные новости. Так, нападающий команды Евгений Кузнецов остался без очков в 10 матчах подряд, обновив свой антирекорд. У хоккеиста 12 бросков на этом отрезке при показателе полезности «-6». Всего после того матча статистика Кузнецова гласила: 11 (5+6) баллов в 31 игре.

При этом россиянин – отличный и мастеровитый спортсмен, что много раз доказывал. И, что очень важно, универсальный игрок. Да, в последние годы уроженец Челябинска привык играть в центре, но неплохо себя чувствует и с краю.

«Перевод Кузнецова на правый фланг атаки? Просто пытаюсь найти новое атакующее сочетание в игре пять на пять для Овечкина, Строума и него. Я посмотрел на него в игре с лучшими игроками — или даже не лучшими, но точно более агрессивными в атаке — для меня важно было увидеть, сработает ли этот шаг», — отмечал главный тренер «столичных» Спенсер Карбери после матча своей команды с «Нэшвиллом» (2:3 Б).

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«Это было потрясающе. Совершенно другие эмоции. Ты видишь хоккей абсолютно под другим углом. Это даже показалось мне весёлым», — не скрывал эмоций сам Евгений.

В нынешнем сезоне Кузнецова уже где-то только не пробовали, ставя его в сочетания к разным партнёрам. При этом всё тот же Карбери в общении с прессой недоумевал, почему у Евгения нет «химии» и не получается в одной тройке с Александром Овечкиным. Ребята знают друг друга давно, всегда отлично взаимодействовали на льду и за его пределами, но в последнее время совместная игра не идёт. При этом сложно спорить с тем, что лучшим центром в карьере Овечкина всё равно был швед Никлас Бекстрём. Который, увы, сообщил о приостановлении карьеры, учитывая все свои последние проблемы со здоровьем.

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Следующий матч с «Нью-Джерси» стал своего рода отдушиной для Евгения. «Дьяволы» — вообще «клиенты» Кузнецова, вот и сейчас он самостоятельно забил в ворота «Дэвилз», а затем выдал пас на гол Джону Карлсону. Кузнецов прервал результативную засуху и набрал два очка в очень нужный момент для команды, помог ей превратить 1:3 в 3:3.

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Но пока мини-перформанс Кузнецова выглядит единичной вспышкой на фоне продолжающегося уже не первый год кризиса российского хоккеиста. В прошлом сезоне Евгений показал ещё более-менее нормальную статистику, но при этом стал худшим в своей команде по показателю полезности – «-26» в 81 матче. Сейчас же серьёзно просела и результативность, Кузнецов стал пропускать матчи по решению тренера. При всём этом у россиянина приличный контракт с кэпхитом $ 7,8 млн, который будет действовать до конца следующего сезона. Именно поэтому менеджмент «Кэпиталз», как и тренерский штаб, явно недовольны Евгением, и одна удачная игра точно неспособна что-то кардинально изменить.

Пожалуй, очевиден тот факт, что россиянин давно созрел для обмена. И этот обмен генменеджеру «Кэпиталз» Брайану Маклеллану нужно активно искать. Так будет лучше для всех сторон: и для самого Евгения, которому уже 31 год, и для клуба, которому нужно освежить и омолодить свой состав, а также разгрузить платёжную ведомость. Возможно, игровая депрессия Кузнецова связана с нестабильным состоянием «Вашингтона», где всё по-прежнему держится на вере в старых лидеров, и Евгению нужна перезагрузка, новый вызов, новая роль в другом клубе.

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Но, думается, именно зарплата Кузнецова становится главным камнем преткновения для сделки, хотя до дедлайна ещё много времени. Вполне возможен вариант, при котором при обмене часть зарплаты Кузнецова удержит «Вашингтон», а оставшуюся сумму возьмёт на себя другая команда. Для НХЛ это очень распространённая практика.

Кузнецову в любом случае хочется пожелать удачи и ещё как следует «попылить» в НХЛ. Всё для этого у самого форварда есть, нужно лишь немного переосмыслить некоторые вещи и обязательно перезагрузиться.

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