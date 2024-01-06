Бедард получил травму в первом периоде матча с «Нью-Джерси» и не вернулся на лёд
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В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» (4:2).
Звёздный новичок гостей Коннор Бедард в первом периоде получил травму после силового приёма в исполнении защитника «дьяволов» Брендана Смита. По итогам эпизода Бедард, держась за челюсть, покинул лёд и больше не вернулся. Смит за данный хит удостоился двухминутного удаления.
В нынешнем регулярном чемпионате на счету молодого нападающего 39 матчей, в которых он набрал 33 (15+18) очка. Ранее он был выбран для участия в Матче звёзд НХЛ 1-3 февраля в Торонто.
«Чикаго» потерпел пятое подряд поражение, остался с 24 очками и идёт на 15-й строчке Запада. В ближайшей игре «ястребы» 7 января примут дома «Калгари Флэймз».
НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Дикинсон (Власик) – 15:05 (pp) 1:1 Хольц (Немец) – 30:08 1:2 Катчук – 38:24 (sh) 2:2 Немец (Тирни, Зигенталер) – 45:41 3:2 Маклауд (Лазар, Хольц) – 51:56 4:2 Тоффоли – 59:33
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