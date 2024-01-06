Бедард получил травму в первом периоде матча с «Нью-Джерси» и не вернулся на лёд

В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» (4:2).

Звёздный новичок гостей Коннор Бедард в первом периоде получил травму после силового приёма в исполнении защитника «дьяволов» Брендана Смита. По итогам эпизода Бедард, держась за челюсть, покинул лёд и больше не вернулся. Смит за данный хит удостоился двухминутного удаления.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету молодого нападающего 39 матчей, в которых он набрал 33 (15+18) очка. Ранее он был выбран для участия в Матче звёзд НХЛ 1-3 февраля в Торонто.

«Чикаго» потерпел пятое подряд поражение, остался с 24 очками и идёт на 15-й строчке Запада. В ближайшей игре «ястребы» 7 января примут дома «Калгари Флэймз».