Дмитрий Орлов обратился к «Вашингтону» и его фанатам после матча

В Вашингтоне (США) проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.

Российский защитник гостей Дмитрий Орлов обратился к «Вашингтону» и его фанатам после матча. «Спасибо «Вашингтону» и его болельщикам за эти 12 лет и тёплый прием сегодня», — написал хоккеист в своём телеграм-канале.

Напомним, Орлов по ходу матча отличился по ходу матча заброшенной шайбой и одной результативной передачей. Перед матчем пресс-служба «Кэпиталз» опубликовала трогательное видео в честь приезда Орлова. На видео показаны лучшие моменты Орлова на льду.

Напомним, ранее Орлов выступал за «Кэпиталз». Он принадлежал клубу с 2011 по 2023 годы.