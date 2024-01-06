Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Орлов не стал праздновать красивый гол в пустые ворота «Вашингтона»

Дмитрий Орлов не стал праздновать красивый гол в пустые ворота «Вашингтона»
Аудио-версия:
Комментарии

В Вашингтоне (США) проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.

Российский защитник гостей Дмитрий Орлов отличился по ходу матча заброшенной шайбой и одной результативной передачей. Ворота «Вашингтона» Дмитрий поразил в тот момент, когда они были пустыми, так как хозяева уже сняли вратаря. Россиянин забросил шайбу дальним броском, однако не стал праздновать этот гол. В тому моменту счёт уже стал 5:2 в пользу гостей.

Напомним, ранее Орлов выступал за «Кэпиталз». Он принадлежал клубу с 2011 по 2023 годы.

«Каролина» вышла на четвёртое место турнирной таблицы Восточной конференции с 48-ю очками, «Вашингтон» находится на 11-й строчке, у них 42 очка.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Материалы по теме
Видео
«Вашингтон» уступил «Каролине». Россияне набрали восемь очков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android