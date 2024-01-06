Дмитрий Орлов не стал праздновать красивый гол в пустые ворота «Вашингтона»

В Вашингтоне (США) проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.

Российский защитник гостей Дмитрий Орлов отличился по ходу матча заброшенной шайбой и одной результативной передачей. Ворота «Вашингтона» Дмитрий поразил в тот момент, когда они были пустыми, так как хозяева уже сняли вратаря. Россиянин забросил шайбу дальним броском, однако не стал праздновать этот гол. В тому моменту счёт уже стал 5:2 в пользу гостей.

Напомним, ранее Орлов выступал за «Кэпиталз». Он принадлежал клубу с 2011 по 2023 годы.

«Каролина» вышла на четвёртое место турнирной таблицы Восточной конференции с 48-ю очками, «Вашингтон» находится на 11-й строчке, у них 42 очка.

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