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Пономарёв: семь лет назад я видел здесь матч вживую, а теперь понимаю, как важно мечтать

Пономарёв: семь лет назад я видел здесь матч вживую, а теперь понимаю, как важно мечтать
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Василий Пономарёв прокомментировал своё выступление в первом в карьере матче НХЛ.

Напомним, в сегодняшней игре с «Вашингтон Кэпиталз» (6:2) 21-летний форвард отметился голом и результативной передачей.

«Семь лет назад первая игра, которую я увидел вживую, была „Вашингтон“ против „Питтсбурга“ здесь. Это был матч плей-офф, я видел, как Алекс Овечкин и Сидни Кросби забивали, и я просто мечтал о чём-то великом, а теперь я понимаю, как необходимо мечтать о большом, чтобы через семь или, может быть, через 10 лет оказаться там же, где они», — приводит слова Пономарёва официальный сайт НХЛ.

В этом матче «Харрикейнз» одержали пятую победу подряд. «Ураганы» занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции с 48 очками.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Маленстин) – 07:06     2:0 Строум (Овечкин, Карлсон) – 16:29 (pp)     2:1 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 25:17     2:2 Джарвис (Ponomaryov, Орлов) – 43:23     2:3 Свечников (Ахо, Бёрнс) – 52:41 (pp)     2:4 Бёрнс (Свечников, Ахо) – 53:59 (pp)     2:5 Орлов – 58:11 (sh)     2:6 Ponomaryov (Котканиеми) – 59:01    
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