Пономарёв: семь лет назад я видел здесь матч вживую, а теперь понимаю, как важно мечтать

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Василий Пономарёв прокомментировал своё выступление в первом в карьере матче НХЛ.
Напомним, в сегодняшней игре с «Вашингтон Кэпиталз» (6:2) 21-летний форвард отметился голом и результативной передачей.
«Семь лет назад первая игра, которую я увидел вживую, была „Вашингтон“ против „Питтсбурга“ здесь. Это был матч плей-офф, я видел, как Алекс Овечкин и Сидни Кросби забивали, и я просто мечтал о чём-то великом, а теперь я понимаю, как необходимо мечтать о большом, чтобы через семь или, может быть, через 10 лет оказаться там же, где они», — приводит слова Пономарёва официальный сайт НХЛ.
В этом матче «Харрикейнз» одержали пятую победу подряд. «Ураганы» занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции с 48 очками.
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