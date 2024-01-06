Пономарёв: семь лет назад я видел здесь матч вживую, а теперь понимаю, как важно мечтать

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Василий Пономарёв прокомментировал своё выступление в первом в карьере матче НХЛ.

Напомним, в сегодняшней игре с «Вашингтон Кэпиталз» (6:2) 21-летний форвард отметился голом и результативной передачей.

«Семь лет назад первая игра, которую я увидел вживую, была „Вашингтон“ против „Питтсбурга“ здесь. Это был матч плей-офф, я видел, как Алекс Овечкин и Сидни Кросби забивали, и я просто мечтал о чём-то великом, а теперь я понимаю, как необходимо мечтать о большом, чтобы через семь или, может быть, через 10 лет оказаться там же, где они», — приводит слова Пономарёва официальный сайт НХЛ.

В этом матче «Харрикейнз» одержали пятую победу подряд. «Ураганы» занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции с 48 очками.