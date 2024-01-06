«Особенный вечер для меня». Орлов — о возвращении в Вашингтон впервые после обмена

В Вашингтоне (США) проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.

Российский защитник гостей Дмитрий Орлов высказался о возвращении в Вашингтон впервые после его обмена.

«Особенный вечер для меня — вернуться сюда впервые после обмена. Меня задрафтовали в 2009 году, я отыграл 12 лет в этой организации. Конечно, много прекрасных воспоминаний… Было не так легко посмотреть памятное видео. Сегодня были приятные овации.

Сегодня здесь была моя семья и много друзей, которых я встретил в этом городе. Они все меня поддерживают, и мы до сих пор хорошие друзья, сегодня с несколькими игроками мы поужинали. Когда у тебя появляются друзья и ты можешь сохранить их на всю жизнь, это важно… Внутри меня сейчас кипят эмоции», — приводит слова Орлова журналист Том Гуллитти на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Орлов по ходу матча отметился заброшенной шайбой и одной результативной передачей. Перед матчем пресс-служба «Кэпиталз» опубликовала трогательное видео в честь приезда Орлова. На видео были показаны лучшие моменты Орлова на льду.