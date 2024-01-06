Нападающий СКА — о поражении от «Локомотива»: у нас даже было побольше моментов, поострее

Нападающий СКА Марат Хайруллин высказался о поражении в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ от «Локомотива» (1:2) накануне.

«Равная игра. Можно сказать, у нас даже было побольше моментов, поострее. Во втором периоде мы сделали хорошее наложение, нужно было выжимать из этого максимум. Плюс в третьем периоде в меньшинстве хорошо убегали в атаку, нужно было реализовывать, но у них вратарь хорошо сыграл», – сказал Хайруллин в интервью «Спорт день за днём».

Напомним, в следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 СКА сыграет дома с магнитогорским «Металлургом». «Локомотив» в Челябинске встретится с местным «Трактором». Обе игры состоятся в воскресенье, 7 января.