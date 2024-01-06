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«Невероятно неспортивно». Игрок молодёжной сборной Швеции — о поведении хоккеистов США

«Невероятно неспортивно». Игрок молодёжной сборной Швеции — о поведении хоккеистов США
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Игрок молодёжной сборной Швеции Филип Бюстедт после поражения от национальной команды США (2:6) в финальном матче молодёжного чемпионата мира 2024 года в Гётеборге рассказал о неуважительном поведении североамериканских игроков после окончания матча.

«Они ходят и освистывают наших болельщиков. Никому не должно быть позволено поступать так. Я считаю, что это невероятно неспортивно», — приводит слова Бюстедта Aftonbladet.

Напомним, американцы выиграли своё шестое золото в истории молодёжного хоккея. Швеция не может выиграть золотые медали молодёжного чемпионата мира уже 12 лет. В последний раз скандинавам это удавалось в 2012 году в Калгари и Эдмонтоне, где они в финале обыграли сборную России (1:0 ОТ).

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