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Стали известны предварительные составы групп на МЧМ-2025 в Канаде

Накануне завершился молодёжный чемпионат мира 2024 года, в котором сборная США в финальной встрече победила хозяев турнира со счётом 6:2.

После окончания МЧМ-2024 стал известен предварительный состав групп на МЧМ-2025. Состав групп формируется не на основе рейтинга Международной федерации хоккея (ИИХФ), а в соответствии с местом на последнем МЧМ.

Группа А: США, Финляндия, Канада, Латвия, Германия.

Группа B: Швеция, Чехия, Словакия, Швейцария, Казахстан.

ЧМ-2025 пройдёт в столице Канады Оттаве с 26 декабря 2024 года по 5 января 2025 года. Матчи группы А пройдут на арене «Оттавы Сенаторз» вместимостью 18 652 зрителей. Местом проведения матчей группы B станет стадион команды «Оттава 67». Он вмещает 9000 зрителей.

Отметим, что возможное участие сборной России на турнире будет рассмотрено ИИХФ в ближайшие месяцы.