Нападающий «Адмирала» назвал самый яркий момент в победном МЧМ-2011

Нападающий «Адмирала» Денис Голубев вспомнил победный молодёжный чемпионат мира 2011 года в Баффало.

«Самый яркий момент золотого МЧМ? Третий период в финале. Победный буллит, когда забил в полуфинале со шведами. Победа в финале доказала, что у нас есть русский характер! Это и по „Матч ТВ“ показывали. Но их везде можно посмотреть, около 12 лет уже прошло», — сказал Голубев в интервью Metaratings.ru.

Напомним, в финале МЧМ-2011 сборная России после двух периодов уступала сборной Канады со счётом 0:3, однако в заключительной двадцатиминутке забросила пять безответных шайб и завоевала золотые медали.

Накануне завершился молодёжный чемпионат мира 2024 года, в котором сборная США в финальной встрече победила хозяев турнира со счётом 6:2. После завершения МЧМ стали известны предварительные составы групп следующего чемпионата 2025 года.