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Илья Ковальчук жёстким силовым приёмом сбил шлем с игрока ЦСКА в дерби

Илья Ковальчук жёстким силовым приёмом сбил шлем с игрока ЦСКА в дерби
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В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором в столичном дерби ЦСКА принимал «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 3:1.

В одном из эпизодов матча нападающий красно-белых Илья Ковальчук жёстким силовым приёмом сбил шлем с защитника ЦСКА Колби Уильямса, который впоследствии отлетел в борт.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале «Спартака». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ Ковальчук провёл три встречи, в которых забросил две шайбы.

Напомним, Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за СКА и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ковальчук является воспитанником «Спартака».

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