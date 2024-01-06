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«Рад за Яна, он нужен им». Тренер «Рэнглерс» — о первом вызове Кузнецова во «Флэймз»

«Рад за Яна, он нужен им». Тренер «Рэнглерс» — о первом вызове Кузнецова во «Флэймз»
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Главный тренер клуба АХЛ «Калгари Рэнглерс» Трент Калл высказался о первом в карьере вызове своего подопечного, российского защитника Яна Кузнецова в основную команду «Флэймз» на ближайшие матчи НХЛ.

«Я рад за Кузи. Он большой, сильный парень, очень хорошо катается, и я считаю, что он выглядит солидно. Мы с боссом говорили об этом вчера, и я думаю, что это тот парень, который ему и нужен.

Потому что в данный момент они нуждаются в ком-то, кто был бы последовательным и твёрдым. И я думаю, что с начала сезона по настоящий момент его взлёт не был слишком большим, но он всего лишь играл просто, солидно и по-настоящему последовательно, становясь лучше каждый день», — приводит слова Калла Calgary Herald.

Напомним, 21-летний уроженец Мурманска 1 декабря провёл свой 100-й матч в АХЛ. В этом сезоне игрок обороны забросил две шайбы и сделал пять результативных передач, набрав семь очков в 31 игре. В прошлом сезоне Кузнецов забил пять голов и сделал 14 передач, набрав 19 очков в 63 играх.

Ян Кузнецов был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2020 году клубом «Калгари Флэймз» во втором раунде под общим 50-м номером.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Зари (Шарангович, Андерссон) – 04:45 (pp)     0:2 Коулман (Баклунд) – 05:12     1:2 Форсберг (О'Райлли, Нюквист) – 06:09     1:3 Кадри – 07:57     2:3 Сиссонс (Фаббро, Йози) – 15:50     2:4 Андерссон (Зари) – 18:43     2:5 Ханифин (Манджапане, Коулман) – 39:58     3:5 Маккэррон (Томасино, Новак) – 42:15     3:6 Шарангович (Линдхольм) – 54:04    
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