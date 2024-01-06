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Форвард «Лады»: навели суету в первой смене, но пропустили. Подфартило «Авангарду» больше

Форвард «Лады»: навели суету в первой смене, но пропустили. Подфартило «Авангарду» больше
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Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян высказался о поражении в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:5), в котором форварду удалось отметиться заброшенной шайбой.

«Не сказал бы, что «Авангард» нас и в первом периоде сильно переигрывал. Пропустили этот быстрый гол ненужный, такому мастеру, как Ткачёв, нельзя давать шансы. Мы в первой смене своей тоже суету навели, но, видимо, не хватило мастерства, чтобы забить. По игре-то мы не уступали «Авангарду», просто им подфартило больше», — сказал Алтыбармакян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, в нынешнем сезоне Алтыбармакян принял участие в 42 матчах за «Ладу» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 21 (9+12) очко при показателе полезности «-6».

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