Форвард «Лады»: навели суету в первой смене, но пропустили. Подфартило «Авангарду» больше

Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян высказался о поражении в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:5), в котором форварду удалось отметиться заброшенной шайбой.

«Не сказал бы, что «Авангард» нас и в первом периоде сильно переигрывал. Пропустили этот быстрый гол ненужный, такому мастеру, как Ткачёв, нельзя давать шансы. Мы в первой смене своей тоже суету навели, но, видимо, не хватило мастерства, чтобы забить. По игре-то мы не уступали «Авангарду», просто им подфартило больше», — сказал Алтыбармакян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, в нынешнем сезоне Алтыбармакян принял участие в 42 матчах за «Ладу» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 21 (9+12) очко при показателе полезности «-6».