Браташ: наша «Лада» новой сборки тест-драйв прошла. За исключением пары человек

Олег Браташ, главный тренер «Лады», прокомментировал поражение своих подопечных в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (3:5).

«Оценка игры опять неоднозначная. Наша «Лада» новой сборки тест-драйв – если говорить про всю команду – прошла. За исключением пары человек, которые, видимо, задержались за новогодним столом. Не дало это возможность нам зацепиться за результат. Хотя пытались, за что надо отдать должное ребятам, боролись при счёте 0:4, и даже был шанс спасти эту игру.

У нас новая команда, её становление продолжается ещё с лета, с предсезонных сборов. Это долгий процесс, который ещё идёт», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, благодаря этой победе «Авангард» сумел вернуть себе второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, обойдя уфимский «Салават Юлаев» (61), в активе подопечных Михаила Кравца 63 очка в 46 матчах. «Лада» (58) – остаётся на пятой строчке.