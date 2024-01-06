В «Салавате Юлаеве» прокомментировали ситуацию с контрактом Александра Хмелевски

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал ситуацию с истекающим контрактом 24-летнего американского форварда Александра Хмелевски, являющегося лучшим бомбардиром команды.

«Мы разговаривали с ним в начале сезона, был вариант подписания двухлетнего контракта, но, учитывая внешние риски, несмотря на то что они всем удовлетворены, отложили процесс на конец сезона. У нас нет волнений, мы с Сашей и его стороной разговариваем. У нас нет беспокойства, что мы опоздаем, сторона Хмелевски – серьёзные люди. Не думаю, что кто-то будет вести переговоры у нас за спиной. Договорённости с обеих сторон соблюдаются.

Пока ни с кем переговоры о продлении не ведём. Мы хотим, чтобы хоккеисты продолжали у нас играть. Пока мы не чувствуем, что надо кого-то хватать за ноги. Пока у нас нет ни по одному игроку тревожных моментов, которые вызывали бы беспокойство. В команде хорошая конкуренция», — приводит слова Баширова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Хмелевски принял участие в 46 матчах за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись 42 (21+21) результативными действиями при показателе полезности «+10».