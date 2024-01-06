Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона». Его участие в матче с «Кингз» под вопросом

38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не появился на тренировке в преддверии встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз», получив отдых. Об этом сообщает Russian Machine Never Breaks.

Как отмечает источник, такие дни отдыха не стали редкостью для Овечкина, поскольку он старается подойти свежим к каждой игре. В течение последних двух сезонов он брал несколько выходных, но почти всегда выходил на лёд в следующих матчах. В этом регулярном чемпионате Александр – лишь один из шести игроков «Кэпиталз», сыгравших все 37 матчей команды.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери отметил, что решение об участии Овечкина в матче с «Лос-Анджелесом» будет принято непосредственно перед матчем.

Сегодня игроки «Вашингтона» вышли на тренировку на льду после двух кряду поражений от соперников по столичному дивизиону – «Нью-Джерси Дэвилз» (3:6) и «Каролины Харрикейнз» (2:6). После ближайшей игры с «Лос-Анджелес Кингз», которая состоится в воскресенье, 7 января (начало – в 23:00 мск), команда получит небольшую трёхдневную паузу в календаре, что позволит игрокам перевести дух.