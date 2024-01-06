Таблица КХЛ: «Авангард» вернулся на второе место на Востоке, «Динамо» обошло СКА на Западе

В субботу, 6 января, в регулярном чемпионате КХЛ были сыграны две встречи, по результатам которых в турнирной таблице произошли некоторые изменения.

Омский «Авангард» под руководством Михаила Кравца разобрался на домашнем льду с тольяттинской «Ладой» (5:3), благодаря чему сумел вернуть себе второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, обойдя уфимский «Салават Юлаев». В активе омичей 63 очка в 46 матчах, у уфимцев – 61. Лидирует магнитогорский «Металлург» (66).

На Западе московское «Динамо» не оставило шансов «Куньлунь Ред Стар», одержав разгромную победу – 7:1. После этой победы команда Алексея Кудашова (64) переместилась на третье место на Западе, опередив санкт-петербургский СКА (63).