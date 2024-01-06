Таблица КХЛ: «Авангард» вернулся на второе место на Востоке, «Динамо» обошло СКА на Западе
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В субботу, 6 января, в регулярном чемпионате КХЛ были сыграны две встречи, по результатам которых в турнирной таблице произошли некоторые изменения.
Омский «Авангард» под руководством Михаила Кравца разобрался на домашнем льду с тольяттинской «Ладой» (5:3), благодаря чему сумел вернуть себе второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, обойдя уфимский «Салават Юлаев». В активе омичей 63 очка в 46 матчах, у уфимцев – 61. Лидирует магнитогорский «Металлург» (66).
На Западе московское «Динамо» не оставило шансов «Куньлунь Ред Стар», одержав разгромную победу – 7:1. После этой победы команда Алексея Кудашова (64) переместилась на третье место на Западе, опередив санкт-петербургский СКА (63).
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2024, суббота. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
7 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Пакетт (Уил, Гусев) – 11:06 (5x5) 2:0 Менелл (О'Делл, Гусев) – 13:13 (5x4) 2:1 Макмиллан (Челиос) – 34:53 (5x5) 3:1 Гусев – 43:40 (5x5) 4:1 Уил (Менелл, Гусев) – 49:50 (5x4) 5:1 Петухов (Ильенко, Римашевский) – 52:01 (5x5) 6:1 Чернышов – 53:39 (5x5) 7:1 Гусев (Рашевский, Пыленков) – 56:19 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Ткачёв (Буше, Чистяков) – 00:29 (5x5) 2:0 Пьянов (Киселевич, Мартынов) – 12:23 (6x5) 3:0 Буше (Пьянов, Спунер) – 19:09 (5x4) 4:0 Чмыхов (Телегин, Николишин) – 22:54 (5x5) 4:1 Алтыбармакян – 38:28 (5x5) 4:2 Куликов (Михайлов, Калабушкин) – 41:42 (5x5) 4:3 Джозефс (Сафин, Березин) – 47:36 (5x4) 5:3 Прохоркин (Холодилин, Жафяров) – 57:21 (5x5)
Комментарии
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