Райнхарт повторил рекорд Буре в истории «Пантерз»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Флориду Пантерз». Встреча в Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершилась победой хозяев со счётом 8:4.
Хет-трик в этой встрече оформил нападающий гостей Сэм Райнхарт.
Таким образом, у Райнхарта стало 10 заброшенных шайб в семи последних матчах. Единственный игрок в истории «Пантерз», которому удавалось забросить 10 шайб за семь матчей, был россиянин Павел Буре.
Всего в нынешнем сезоне на счету Райнхарта 50 (28+22) очков в 39 матчах.
«Флорида» одержала седьмую победу подряд, набрала 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей игре «пантеры»10 января сыграют на выезде с «Сент-Луис Блюз».
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 8
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Ткачук, Беннетт) – 01:10 0:2 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 03:02 0:3 Райнхарт (Барков, Родригес) – 07:41 1:3 Макар (Маккиннон, Рантанен) – 20:21 2:3 Мэнсон (Ничушкин, О'Коннор) – 20:52 3:3 Ничушкин (Макар, Рантанен) – 24:35 (pp) 3:4 Экман-Ларссон (Барков, Родригес) – 28:50 4:4 Друен (Жирар) – 43:31 4:5 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 45:59 (pp) 4:6 Стенлунд (Ломберг) – 48:59 4:7 Ткачук (Вераге, Экблад) – 56:17 4:8 Вераге (Ткачук, Форслинг) – 56:54
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