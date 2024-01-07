Райнхарт повторил рекорд Буре в истории «Пантерз»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Флориду Пантерз». Встреча в Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершилась победой хозяев со счётом 8:4.

Хет-трик в этой встрече оформил нападающий гостей Сэм Райнхарт.

Таким образом, у Райнхарта стало 10 заброшенных шайб в семи последних матчах. Единственный игрок в истории «Пантерз», которому удавалось забросить 10 шайб за семь матчей, был россиянин Павел Буре.

Всего в нынешнем сезоне на счету Райнхарта 50 (28+22) очков в 39 матчах.

«Флорида» одержала седьмую победу подряд, набрала 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей игре «пантеры»10 января сыграют на выезде с «Сент-Луис Блюз».