Гол Ничушкина «Флориде» позволил «Колорадо» повторить рекорд франшизы 31-летней давности

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Флориду Пантерз». Встреча в Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершилась победой хозяев со счётом 8:4.

Российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Этот гол стал 20-м для россиянина в 38 матчах нынешнего сезона. Ничушкин стал третьим игроком в нынешнем составе «Эвеланш» вместе с Натаном Маккинноном и Микко Рантаненом, которым удалось забросить 20 шайб не более чем за 40 первых матчей в сезоне. Это произошло в четвёртый раз в истории франшизы, и в первый с сезона-1992/1993, когда аналогичное удалось Джо Сакику, Матсу Сундину и Оуэну Нолану.

Всего на счету Ничушкина в нынешнем сезоне 40 (20+20) очков в 38 матчах.