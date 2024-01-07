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Суперпас и шайба Кучерова в матче с «Бостоном». Видео

В Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтинг». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 7:3.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров по ходу матча записал в свой актив три очка, сделав две результативные передачи и став автором гола. Два из трёх голевых действия Кучерова стоят отдельного внимания. В моменте с заброшенной шайбой Никита воспользовался суматохой защитников «Бостона», поймал их на ошибке и расстрелял ворота Линуса Улльмарка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Также стоит отметить голевой пас Кучерова. В эпизоде с голом Брейдена Пойнта россиянин принял шайбу на правом краю, эффектно убрал её сначала от одного игрока «Бостона», а затем тонкой передачей обрезал сразу четырёх хоккеистов соперника, выдав шедевральный пас на Пойнта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.