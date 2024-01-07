Капитан «Ванкувера» Куинн Хьюз установил рекорд франшизы всех времён

В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» уступил «Ванкувер Кэнакс» (4:6).

Защитник и капитан гостей Куинн Хьюз отметился в этой встрече тремя результативными передачами.

Таким образом, это 69-й матч Хьюза в карьере в НХЛ, в котором он набирает более одного очка. По этому показателю он вышел на первое место среди защитников в истории франшизы, обойдя Александера Эдлера (68).

Всего на счету 24-летнего Хьюза в нынешнем регулярном чемпионате 49 (10+39) очков в 39 матчах.

«Кэнакс» набрали 53 очка и делят второе место в таблице Западной конференции с «Колорадо Эвеланш». В следующем матче «косатки» 9 января сыграют на выезде с лидером Востока «Нью-Йорк Рейнджерс».