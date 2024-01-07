Капитан «Ванкувера» Куинн Хьюз установил рекорд франшизы всех времён
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В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» уступил «Ванкувер Кэнакс» (4:6).
Защитник и капитан гостей Куинн Хьюз отметился в этой встрече тремя результативными передачами.
Таким образом, это 69-й матч Хьюза в карьере в НХЛ, в котором он набирает более одного очка. По этому показателю он вышел на первое место среди защитников в истории франшизы, обойдя Александера Эдлера (68).
Всего на счету 24-летнего Хьюза в нынешнем регулярном чемпионате 49 (10+39) очков в 39 матчах.
«Кэнакс» набрали 53 очка и делят второе место в таблице Западной конференции с «Колорадо Эвеланш». В следующем матче «косатки» 9 января сыграют на выезде с лидером Востока «Нью-Йорк Рейнджерс».
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Петтерссон (Гронек, Хьюз) – 20:41 0:2 Миллер (Бёзер, Хьюз) – 23:33 0:3 Миллер (Петтерссон, Коул) – 24:37 1:3 Миллер (Лазар, Маклауд) – 26:43 2:3 Хаула (Братт, Хьюз) – 39:37 2:4 Гарланд (Джошуа, Суси) – 39:49 2:5 Петтерссон (Бёзер, Хьюз) – 42:35 3:5 Миллер (Тирни, Смит) – 51:07 4:5 Хишир (Смит, Хаула) – 52:54 4:6 Джошуа (Миллер, Блюгерс) – 58:49
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