Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» обыграть дома «Айлендерс»

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В Парадайсе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» нанёс поражение «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2).

В составе победителей дублями отметились Джек Айкел и Николя Руа. Ещё один гол записал на свой счёт российский нападающий Павел Дорофеев.

У «островитян» шайбы забросили Мэтью Барзал и Мэтт Мартин.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин сделал в этой встрече 24 сейва.

«Рыцари» набрали 51 очко и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Вегас» 11 января будет гостить у «Колорадо Эвеланш».

«Айлендерс» остались с 46 очками и идут шестыми на Востоке. В ближайшей игре команда из Нью-Йорка 10 января примет дома «Ванкувер Кэнакс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.