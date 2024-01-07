Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» обыграть дома «Айлендерс»

Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» обыграть дома «Айлендерс»
Аудио-версия:
Комментарии

В Парадайсе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» нанёс поражение «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2).

В составе победителей дублями отметились Джек Айкел и Николя Руа. Ещё один гол записал на свой счёт российский нападающий Павел Дорофеев.

У «островитян» шайбы забросили Мэтью Барзал и Мэтт Мартин.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин сделал в этой встрече 24 сейва.

«Рыцари» набрали 51 очко и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Вегас» 11 января будет гостить у «Колорадо Эвеланш».

«Айлендерс» остались с 46 очками и идут шестыми на Востоке. В ближайшей игре команда из Нью-Йорка 10 января примет дома «Ванкувер Кэнакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Айкел (Маршессо, Пьетранджело) – 06:25     1:1 Барзал (Хорват, Ли) – 11:13     2:1 Дорофеев (Стивенсон, Стоун) – 37:11     3:1 Руа (Хауден, Колесар) – 38:41     4:1 Айкел (Кормье) – 40:31 (pp)     4:2 Мартин (Сизикас) – 42:42     5:2 Руа (Колесар) – 44:20    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android