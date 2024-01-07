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Защитник «Миннесоты»: Флёри — один из величайших когда-либо игравших хоккеистов

Защитник «Миннесоты»: Флёри — один из величайших когда-либо игравших хоккеистов
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Защитник «Миннесоты» Брок Фэйбер оценил выход голкипера Марка-Андре Флёри на второе место по победам в истории НХЛ. Канадский вратарь одержал победу в матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ), которая стала для него 551-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю Флёри сравнялся с Патриком Руа и вышел на второе место в истории лиги.

«Крутейшая вещь матча — то, насколько хорош был вратарь. Но то, какая он личность… просто невероятная! Флёри — один из величайших когда-либо игравших хоккеистов. Он один из лучших товарищей по команде, которые у меня когда-либо были. Это правда сюрреалистично. Я не чувствую, что это реальность, когда смотрю на него, зная, что, когда мне было 12, 13, 14 лет и я начал по-настоящему увлекаться хоккеем, наблюдал за этим парнем. Это безумие. Сюрреализм», — цитирует Фэйбера пресс-служба клуба.

Лидером всех времён по победам является легендарный Мартин Бродо (691).

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