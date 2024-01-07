Коваленко — об исполнении командами регламента КХЛ: не должно быть разброда и шатания

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался о тренировке «Адмирала» с баллонами 1 января и заявил, что в КХЛ остаётся много неопределённостей относительно исполнения регламента и работы Дисциплинарного комитета лиги.

«Надо смотреть регламент КХЛ. Когда лига запускалась, там существовала чёткая норма – трёхдневные каникулы в Новый год. На каком-то этапе одно-два нарушения промелькнули, но затем Дисциплинарному комитету КХЛ, профсоюзу, агентам удалось подчинить ситуацию закону.

На мой взгляд, в последние годы вокруг КХЛ появилась какая-то размытость. Не совсем понятна ситуация с Дисциплинарным комитетом, хотя раньше у него была чёткая политика, которая проводилась в том числе в прессе – его председателем. Не должно быть разброда и шатания. Возможно, отсюда и новогодняя авантюра с баллонами», — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, в преддверии Нового года «Адмирал» проиграл две домашние спаренные игры с «Нефтехимиком» (3:4 и 2:5), при этом подопечные Леонида Тамбиева в обеих встречах вели в счёте. В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Адмирал» располагается на последнем, 12-м месте, набрав 37 очков в 44 матчах.