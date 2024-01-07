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Алексей Марченко дебютирует за «Ак Барс» в матче с «Автомобилистом»

Алексей Марченко дебютирует за «Ак Барс» в матче с «Автомобилистом»
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Стали известны составы команд на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» примет екатеринбургский «Автомобилист».

Примечательно, что в составе «Ак Барса» дебютирует 32-летний российский защитник Алексей Марченко, становившийся обладателем Кубка Гагарина – 2019 с ЦСКА. Он подписал контракт с казанским клубом в конце ноября 2023 года. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Состав «Ак Барса».

Состав «Ак Барса».

Фото: Телеграм-канал «Ак Барса».

Состав «Автомобилиста».

Состав «Автомобилиста».

Фото: Телеграм-канал «Автомобилиста».

Самым успешным в контексте личной статистики для Марченко стал регулярный чемпионат – 2021/2022, в котором он набрал 25 (4+21) очков в 45 матчах за ярославский клуб при показателе полезности «+10». Всего за карьеру в КХЛ он провёл 452 встречи, выполнив 139 (29+110) результативных действий при показателе полезности «+105».

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
1-й период
1 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Широков (Мэйсек, Галкин) – 03:53 (5x5)     1:1 Барбер (Семёнов, Галиев) – 10:24 (5x5)    
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