Алексей Марченко дебютирует за «Ак Барс» в матче с «Автомобилистом»

Стали известны составы команд на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» примет екатеринбургский «Автомобилист».
Примечательно, что в составе «Ак Барса» дебютирует 32-летний российский защитник Алексей Марченко, становившийся обладателем Кубка Гагарина – 2019 с ЦСКА. Он подписал контракт с казанским клубом в конце ноября 2023 года. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
Состав «Ак Барса».
Фото: Телеграм-канал «Ак Барса».
Состав «Автомобилиста».
Фото: Телеграм-канал «Автомобилиста».
Самым успешным в контексте личной статистики для Марченко стал регулярный чемпионат – 2021/2022, в котором он набрал 25 (4+21) очков в 45 матчах за ярославский клуб при показателе полезности «+10». Всего за карьеру в КХЛ он провёл 452 встречи, выполнив 139 (29+110) результативных действий при показателе полезности «+105».
- 7 января 2024
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