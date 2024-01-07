Алексей Марченко дебютирует за «Ак Барс» в матче с «Автомобилистом»

Стали известны составы команд на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» примет екатеринбургский «Автомобилист».

Примечательно, что в составе «Ак Барса» дебютирует 32-летний российский защитник Алексей Марченко, становившийся обладателем Кубка Гагарина – 2019 с ЦСКА. Он подписал контракт с казанским клубом в конце ноября 2023 года. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Состав «Ак Барса». Фото: Телеграм-канал «Ак Барса».

Состав «Автомобилиста». Фото: Телеграм-канал «Автомобилиста».

Самым успешным в контексте личной статистики для Марченко стал регулярный чемпионат – 2021/2022, в котором он набрал 25 (4+21) очков в 45 матчах за ярославский клуб при показателе полезности «+10». Всего за карьеру в КХЛ он провёл 452 встречи, выполнив 139 (29+110) результативных действий при показателе полезности «+105».