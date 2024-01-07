«Динамо» одержало победу в столичном дерби со «Спартаком» благодаря голу в овертайме

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимало столичный «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Счёт в матче был открыт на старте первого периода канадским форвардом «Динамо» Эриком О’Деллом в большинстве. Во втором периоде тот же О’Делл реализовал ещё одно численное преимущество в формате 4 на 3. Уже в заключительной двадцатиминутке сначала Павел Порядин сократил отставание, а затем Николай Голдобин за несколько минут до конца основного времени восстановил паритет – 2:2. Примечательно, что обе шайбы игроки «Спартака» также забросили в большинстве (5 на 4 и 4 на 3).

В овертайме точный бросок Седрика Пакетта принёс «Динамо» победу в этой игре.

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