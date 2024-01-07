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«Динамо» одержало победу в столичном дерби со «Спартаком» благодаря голу в овертайме

«Динамо» одержало победу в столичном дерби со «Спартаком» благодаря голу в овертайме
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимало столичный «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Счёт в матче был открыт на старте первого периода канадским форвардом «Динамо» Эриком О’Деллом в большинстве. Во втором периоде тот же О’Делл реализовал ещё одно численное преимущество в формате 4 на 3. Уже в заключительной двадцатиминутке сначала Павел Порядин сократил отставание, а затем Николай Голдобин за несколько минут до конца основного времени восстановил паритет – 2:2. Примечательно, что обе шайбы игроки «Спартака» также забросили в большинстве (5 на 4 и 4 на 3).

В овертайме точный бросок Седрика Пакетта принёс «Динамо» победу в этой игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Спартак
Москва
1:0 О'Делл (Менелл, Гусев) – 03:41 (5x4)     2:0 О'Делл – 27:50 (4x3)     2:1 Порядин (Голдобин, Цыплаков) – 44:37 (5x4)     2:2 Голдобин (Порядин, Ковальчук) – 56:44 (4x3)     3:2 Пакетт (Миронов) – 62:43 (3x3)    
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