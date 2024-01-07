«Есть старые связи «Металлурга». Разин – об использовании трёх экс-форвардов «Северстали»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в овертайме выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ над санкт-петербургским СКА (2:1 ОТ).

«Игра должна была понравится болельщикам, нам больше повезло, выиграли. Единственное, второй период для нас сложился не очень удачно: много играли в обороне, контратаки хорошие голами не закончили. Зато в третьем сыграли правильно, а в овертайме победили.

Почему не пробую бывших нападающих «Северстали» в одной тройке? У нас есть старые связи в магнитогорском «Металлурге» — Михайлис-Юров-Петунин. Если жить вчерашним днём, то ничего хорошего не будет», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, СКА потерпел второе поражение кряду после игры с ярославским «Локомотивом» (1:2). «Металлург» же оправился от поражения с «Нефтехимиком» (1:2 ОТ).