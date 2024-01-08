Карбери: по напряжению на льду вы могли видеть, насколько важной была эта игра для нас

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Лос-Анджелес Кингз» (4:3).

«Это была важная игра для нашей команды, и вы могли почувствовать это по напряжению на льду. Мне нравится как действует звено Ника Дауда, заводя шайбу в зону нападения и не передерживая её при этом. Там нужно сделать пару действий, и они делали их, и Дауд проделывает отличную работу перед вратарём соперников, а Джонни Карлсон доставляет туда шайбу», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» набрал 44 очка и делит с «Нью-Джерси Дэвилз» девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Кэпиталз» встретятся 12 января дома с «Сиэтл Кракен».