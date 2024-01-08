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Карбери: по напряжению на льду вы могли видеть, насколько важной была эта игра для нас

Карбери: по напряжению на льду вы могли видеть, насколько важной была эта игра для нас
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Лос-Анджелес Кингз» (4:3).

«Это была важная игра для нашей команды, и вы могли почувствовать это по напряжению на льду. Мне нравится как действует звено Ника Дауда, заводя шайбу в зону нападения и не передерживая её при этом. Там нужно сделать пару действий, и они делали их, и Дауд проделывает отличную работу перед вратарём соперников, а Джонни Карлсон доставляет туда шайбу», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» набрал 44 очка и делит с «Нью-Джерси Дэвилз» девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Кэпиталз» встретятся 12 января дома с «Сиэтл Кракен».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Карлсон) – 24:22     1:1 Кемпе (Даути, Копитар) – 27:12 (pp)     1:2 Фиала (Дано, Андерсон) – 33:02     2:2 Строум (Овечкин, Пасиоретти) – 35:35     2:3 Фиала (Байфилд) – 41:01 (pp)     3:3 Обе-Кюбель (Дауд) – 48:36     4:3 Карлсон (Маленстин, Обе-Кюбель) – 59:07    
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