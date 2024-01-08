А «Вашингтон» вырвал победу на последней минуте матча с «Лос-Анджелесом».

Железный Овечкин! Не заметил травму колена и набрал очки в пятом матче подряд

Домашний матч с «Лос-Анджелесом» «Вашингтон» рисковал провести без своего капитана. До последнего было непонятно, сможет ли Александр Овечкин принять участие во встрече с «королями». В предыдущей игре с «Каролиной» российский форвард получил повреждение после столкновения с нападающим «ураганов» Джорданом Стаалом в середине третьего периода.

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Александр с трудом добрался до скамейки, держась за колено. Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери говорил, что решение по Овечкину будет приниматься непосредственно перед стартовым вбрасыванием. Так и случилось — лидер «столичных» вышел на предматчевую разминку, провёл её без проблем, не заметив травму, и всё-таки появился в игре с «Кингз». Видимо, он действительно железный — в этом сезоне Александр продолжает играть во всех матчах.

В первом периоде команды только разгонялись — соперники нанесли большое количество бросков в створ, но ни один из них так и не достиг цели. Зато голы посыпались во второй двадцатиминутке. Начал «Вашингтон» — Ник Дауд, как и в прошлой игре, размочил счёт в матче с самой надёжной командой НХЛ броском с неудобной руки.

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«Лос-Анджелес» ответил через считанные минуты, восстановив равновесие благодаря успешной игре в большинстве. Адриан Кемпе заставил «столичных» заплатить за удаление их новичка Итана Бира, неотразимо щёлкнув из правого круга вбрасывания. Голкиперу «Кэпиталз» Дарси Кемперу сильно не повезло — по пути к нему шайба встретилась с ногой Мартина Фехервари, из-за чего дезориентировала канадца.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А ещё несколько минут спустя уже «короли» вышли вперёд — Кемпер неудачно отбил неудавшийся бросок Филлипа Дано, и Кевин Фиала без труда переиграл вратаря хозяев.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» не хотел отпускать соперника и восстановил баланс ещё до перерыва. Вернувшийся в строй Макс Пасиоретти накрыл «королей» на выходе из их зоны, и оставшиеся вдвоём против Кэма Тальбо Строум и Овечкин разыграли быструю комбинацию, итогом которой стало результативное действие Александра в пятом матче подряд и очередной гол канадского нападающего.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Догонялки продолжились и в третьем периоде. В роли отстающих вновь оказались «столичные» — ошибка в собственной зоне в меньшинстве привела к очень лёгкому голу для оформившего дубль Фиалы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Кэпиталз» вернул в игру Николя Обе-Кюбель — канадец протащил шайбу в окружении четверых соперников и застал врасплох Тальбо, не ожидавшего броска из-под защитника.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Дело постепенно шло к овертайму, но на последней минуте случилась резкая и неожиданная развязка. «Столичным» удалось задержаться в зоне атаки, и после продолжительного владения Джон Карлсон нанёс бросок от синей линии. Во время полёта шайба задела игрока «королей», после чего изменила траекторию и не оставила никаких шансов Тальбо спасти свою команду — 4:3!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Благодаря этому голу «Вашингтон» одержал вторую победу в 2024 году. А вот «Лос-Анджелес» пока так и не может победить с 2023-го — всего же на счету «королей» уже четыре поражения подряд.