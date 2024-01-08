Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Зеграса не помог «Анахайму» добиться победы над «Детройтом»

Дубль Зеграса не помог «Анахайму» добиться победы над «Детройтом»
Аудио-версия:
Комментарии

В Анахайме завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» уступил «Детройт Ред Уингз» (2:3).

У «Ред Уингз» отличились Дилан Ларкин, Джо Велено и Майкл Расмуссен, забросивший решающую шайбу за 1:07 до окончания третьего периода.

Дубль в составе «уток» сделал форвард Тревор Зеграс.

«Красные крылья» одержали третью победу подряд, набрали 44 очка и делят с «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Дэвилз» восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Ред Уингз» 12 января примут дома «Эдмонтон Ойлерз».

«Дакс» потерпели пятую неудачу кряду, остались с 27 очками и идут на 14 строчке Запада. В ближайшей игре «Анахайм» 10 января будет гостить у «Нэшвилл Предаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Зеграс (Терри, Хенрик) – 00:20     1:1 Ларкин (Перрон, Гостисбер) – 11:10 (pp)     1:2 Велено (Копп, Шьяро) – 22:20     2:2 Зеграс (Фаулер, Драйсдейл) – 43:55     2:3 Расмуссен (Зайдер, Рэймонд) – 58:53    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android