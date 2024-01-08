Дубль Зеграса не помог «Анахайму» добиться победы над «Детройтом»

В Анахайме завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» уступил «Детройт Ред Уингз» (2:3).
У «Ред Уингз» отличились Дилан Ларкин, Джо Велено и Майкл Расмуссен, забросивший решающую шайбу за 1:07 до окончания третьего периода.
Дубль в составе «уток» сделал форвард Тревор Зеграс.
«Красные крылья» одержали третью победу подряд, набрали 44 очка и делят с «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Дэвилз» восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Ред Уингз» 12 января примут дома «Эдмонтон Ойлерз».
«Дакс» потерпели пятую неудачу кряду, остались с 27 очками и идут на 14 строчке Запада. В ближайшей игре «Анахайм» 10 января будет гостить у «Нэшвилл Предаторз».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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