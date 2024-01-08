«Виннипег» выдал 6-ю серию в истории по числу матчей с 3 или менее пропущенными шайбами

В Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» уступила «Виннипег Джетс» (2:6).

Этот матч стал уже 29-м подряд для канадского клуба, в котором он пропустил не более трёх шайб (включая решающие голы в буллитных сериях). Эта серия является шестой на данный момент по продолжительности в истории НХЛ, отставая лишь на два таких матча от серии «Детройт Ред Уингз» (31 матч в сезоне-1952/1953). Автором самой длинной из аналогичных серий в истории лиги является «Бостон Брюинз» (44 матча в сезоне-1928/1929).

«Виннипег» одержал шестую победу подряд, набрал 56 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче команда из Манитобы 10 января сыграет дома с «Коламбус Блю Джекетс».