«Виннипег» выдал 6-ю серию в истории по числу матчей с 3 или менее пропущенными шайбами
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В Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» уступила «Виннипег Джетс» (2:6).
Этот матч стал уже 29-м подряд для канадского клуба, в котором он пропустил не более трёх шайб (включая решающие голы в буллитных сериях). Эта серия является шестой на данный момент по продолжительности в истории НХЛ, отставая лишь на два таких матча от серии «Детройт Ред Уингз» (31 матч в сезоне-1952/1953). Автором самой длинной из аналогичных серий в истории лиги является «Бостон Брюинз» (44 матча в сезоне-1928/1929).
«Виннипег» одержал шестую победу подряд, набрал 56 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче команда из Манитобы 10 января сыграет дома с «Коламбус Блю Джекетс».
НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Наместников – 17:16 0:2 Элерс (Сэмберг, Шмидт) – 23:53 1:2 Шмальц (Келлер, Дермотт) – 28:10 1:3 Перфетти – 34:04 1:4 Шайфли (Элерс) – 45:11 2:4 Гюнтер – 52:33 2:5 Шайфли (Виларди) – 58:08 2:6 Лаури (Нидеррайтер, Эпплтон) – 59:11
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