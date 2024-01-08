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«Мы без вас справляемся». Мама игрока «Джетс» оставила забавное послание отцам хоккеистов

«Мы без вас справляемся». Мама игрока «Джетс» оставила забавное послание отцам хоккеистов
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Карен Пионк, мама защитника «Виннипег Джетс» Нила Пионка, опубликовала пост в социальных сетях, в котором обратилась к отцам игроков канадского клуба, находящихся в данный момент на выездном турне вместе с сыновьями.

«Не волнуйтесь, папы, мы без вас справляемся», — написала женщина, прикрепив домашнюю фотографию за обеденным столом.

Напомним, этой ночью, в заключительном выездном матче в рамках «Тура отцов и детей», «Виннипег» нанёс поражение «Аризоне Койотс» (6:2).

«Джетс» одержали шестую победу подряд, набрали 56 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче команда из Манитобы 10 января сыграет дома с «Коламбус Блю Джекетс».

«Тур отцов и детей» — традиционное ежегодное мероприятие в НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Наместников – 17:16     0:2 Элерс (Сэмберг, Шмидт) – 23:53     1:2 Шмальц (Келлер, Дермотт) – 28:10     1:3 Перфетти – 34:04     1:4 Шайфли (Элерс) – 45:11     2:4 Гюнтер – 52:33     2:5 Шайфли (Виларди) – 58:08     2:6 Лаури (Нидеррайтер, Эпплтон) – 59:11    
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