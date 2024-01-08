Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Мы без вас справляемся». Мама игрока «Джетс» оставила забавное послание отцам хоккеистов

Карен Пионк, мама защитника «Виннипег Джетс» Нила Пионка, опубликовала пост в социальных сетях, в котором обратилась к отцам игроков канадского клуба, находящихся в данный момент на выездном турне вместе с сыновьями.

«Не волнуйтесь, папы, мы без вас справляемся», — написала женщина, прикрепив домашнюю фотографию за обеденным столом.

Напомним, этой ночью, в заключительном выездном матче в рамках «Тура отцов и детей», «Виннипег» нанёс поражение «Аризоне Койотс» (6:2).

«Джетс» одержали шестую победу подряд, набрали 56 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче команда из Манитобы 10 января сыграет дома с «Коламбус Блю Джекетс».

«Тур отцов и детей» — традиционное ежегодное мероприятие в НХЛ.