«Финальная игра «Тура отцов». Чак Хеллебайк выложил фото с сыном из раздевалки «Джетс»

В Темпе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» уступила «Виннипег Джетс» (2:6).

Это была последняя выездная игра канадского клуба в рамках «Тура отцов и детей», когда хоккеистов на выездных матчах сопровождают их отцы.

По окончанию встречи Чак Хеллебайк, отец голкипера «Джетс» Коннора Хеллебайка, опубликовал в социальных сетях фотографию с сыном из раздевалки «Виннипега».

«Финальная игра «Турне отцов». Спешу поделиться моментом празднования в раздевалке вместе с сыном. Спасибо, «Виннипег Джетс», — написал Хеллебайк-старший.

Фото: Соцсети Чака Хеллебайка

В этом матче Коннор Хеллебайк отметился 15 сейвами. Ранее голкипер был отобран для участия в Матче звёзд НХЛ, который намечен на 1-3 февраля в Торонто.