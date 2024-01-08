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«Финальная игра «Тура отцов». Чак Хеллебайк выложил фото с сыном из раздевалки «Джетс»

«Финальная игра «Тура отцов». Чак Хеллебайк выложил фото с сыном из раздевалки «Джетс»
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В Темпе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» уступила «Виннипег Джетс» (2:6).

Это была последняя выездная игра канадского клуба в рамках «Тура отцов и детей», когда хоккеистов на выездных матчах сопровождают их отцы.

По окончанию встречи Чак Хеллебайк, отец голкипера «Джетс» Коннора Хеллебайка, опубликовал в социальных сетях фотографию с сыном из раздевалки «Виннипега».

«Финальная игра «Турне отцов». Спешу поделиться моментом празднования в раздевалке вместе с сыном. Спасибо, «Виннипег Джетс», — написал Хеллебайк-старший.

Фото: Соцсети Чака Хеллебайка

В этом матче Коннор Хеллебайк отметился 15 сейвами. Ранее голкипер был отобран для участия в Матче звёзд НХЛ, который намечен на 1-3 февраля в Торонто.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Наместников – 17:16     0:2 Элерс (Сэмберг, Шмидт) – 23:53     1:2 Шмальц (Келлер, Дермотт) – 28:10     1:3 Перфетти – 34:04     1:4 Шайфли (Элерс) – 45:11     2:4 Гюнтер – 52:33     2:5 Шайфли (Виларди) – 58:08     2:6 Лаури (Нидеррайтер, Эпплтон) – 59:11    
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