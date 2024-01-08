Кузнецов установил личный антирекорд сезона по игровому времени в матче с «Кингз»

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
Российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов провёл на льду в общей сложности всего 12 минут 46 секунд. Это самый низкий результат за весь сезон, если не считать периода, когда месяц назад россиянин испытывал проблемы со здоровьем.
Кузнецов начал игру в первом звене с Александром Овечкиным и Томом Уилсоном, но был отправлен на скамейку запасных из-за неубедительной игры, которая привела ко второй пропущенной шайбе «Кэпиталз». В итоге Кузнецов не отыграл оставшиеся 6:58 второго периода, а в третьем получил всего на 2:43 минуты больше игрового времени.
Напомним, ранее в СМИ начали появляться слухи о возможном обмене Кузнецова в другой клуб НХЛ. Среди возможных претендентов чаще всего назывался «Коламбус Блю Джекетс».
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