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Кузнецов установил личный антирекорд сезона по игровому времени в матче с «Кингз»

Кузнецов установил личный антирекорд сезона по игровому времени в матче с «Кингз»
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Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов провёл на льду в общей сложности всего 12 минут 46 секунд. Это самый низкий результат за весь сезон, если не считать периода, когда месяц назад россиянин испытывал проблемы со здоровьем.

Кузнецов начал игру в первом звене с Александром Овечкиным и Томом Уилсоном, но был отправлен на скамейку запасных из-за неубедительной игры, которая привела ко второй пропущенной шайбе «Кэпиталз». В итоге Кузнецов не отыграл оставшиеся 6:58 второго периода, а в третьем получил всего на 2:43 минуты больше игрового времени.

Напомним, ранее в СМИ начали появляться слухи о возможном обмене Кузнецова в другой клуб НХЛ. Среди возможных претендентов чаще всего назывался «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Карлсон) – 24:22     1:1 Кемпе (Даути, Копитар) – 27:12 (pp)     1:2 Фиала (Дано, Андерсон) – 33:02     2:2 Строум (Овечкин, Пасиоретти) – 35:35     2:3 Фиала (Байфилд) – 41:01 (pp)     3:3 Обе-Кюбель (Дауд) – 48:36     4:3 Карлсон (Маленстин, Обе-Кюбель) – 59:07    
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