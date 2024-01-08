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«Металлург» выиграл, остальное второстепенно». Гераськин — о голе в ворота СКА в овертайме

«Металлург» выиграл, остальное второстепенно». Гераськин — о голе в ворота СКА в овертайме
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Нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин прокомментировал свой спорный гол в овертайме матча со СКА (2:1 ОТ). Голу предшествовал контакт Гераськина с защитником СКА Артёмом Сергеевым, вследствие которого игрок обороны санкт-петербургского клуба оказался на льду.

«Хорошо, что забил. Выиграли — это самое главное. Контакт с игроком СКА перед голом? Я не шёл на блокировку целенаправленно, ехал по инерции. На видео видно, что я делал вираж. Мне не было дела до игрока. Мне показалось, что его клюшка попала мне в ноги и игрок сам споткнулся. Это уже тема для журналистов. Мы выиграли, это самое главное. Всё остальное второстепенно», — сказал Гераськин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Гераськиным читайте на «Чемпионате» в 12:00 мск.
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